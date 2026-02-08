جالانت: نتنياهو "يكذب" بشأن أحداث 7 أكتوبر 2023

(أ ش أ)

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، الذي أقيل في نوفمبر 2024، ما وصفها بالمزاعم التي قدمها نتنياهو في مقتطفات من اجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر، والتي استشهد فيها بتقدير لجالانت في ربيع عام 2023 بأن حماس كانت تسعى لاتفاق طويل الأمد بدلاً من الحرب.

ونقلت صحيفة هآرتس عن جالانت: "إنهم يأخذون قصاصات من المناقشات، ويقومون بتركيبها معا، ففي 7 أكتوبر في الساعة 9 صباحاً، أنهيت تقييم الوضع مع الجيش الإسرائيلي. لم يكن نتنياهو قد وصل بعد إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وبينما يدعي نتنياهو أنه كان يتخذ القرارات في الساعة 8 أو 9 صباحاً. لم يكن موجوداً هناك".

وأصدر رئيس رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي وثيقة مفصلة من 55 صفحة يوم الخميس، تحتوي على روايته للإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر.

وقال نتنياهو، في البيان الصحفي الذي صاحب الوثيقة: "تتضمن هذه الوثيقة محاضر اجتماعات أمنية ووثائق أخرى تغطي فترة 12 عاما، بدءا من عملية الجرف الصامد [حرب غزة 2014] وحتى صباح 7 أكتوبر".