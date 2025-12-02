ماكينة الأهداف.. هالاند يكتب تاريخًا جديدًا بأرقام قياسية غير مسبوقة

يواصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند تحطيم الأرقام القياسية واحدا تلو الآخر، بعد أن أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، مضيفًا إنجازا جديدا إلى سلسلة طويلة من الأرقام الاستثنائية.

وبات هالاند أول لاعب في تاريخ منتخب النرويج يسجل 50 هدفا دوليا، كما أصبح الأسرع في بلوغ نفس الرقم مع كل من بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي.

ولم يتوقف تفوقه عند ذلك، إذ حطم أرقاما قياسية في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ليصبح الأسرع في تسجيل 20 و30 و40 و50 هدفًا في المسابقتين، قبل أن يعزز سجله بوصوله إلى 100 هدف في البريميرليج خلال عدد مباريات أقل من أي لاعب آخر (111 مباراة).

