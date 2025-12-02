مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

ماكينة الأهداف.. هالاند يكتب تاريخًا جديدًا بأرقام قياسية غير مسبوقة

كتب : محمد القرش

10:29 م 02/12/2025

هالاند يحتفل بهدفه ضد ليفربول

يواصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند تحطيم الأرقام القياسية واحدا تلو الآخر، بعد أن أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، مضيفًا إنجازا جديدا إلى سلسلة طويلة من الأرقام الاستثنائية.

وبات هالاند أول لاعب في تاريخ منتخب النرويج يسجل 50 هدفا دوليا، كما أصبح الأسرع في بلوغ نفس الرقم مع كل من بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي.

ولم يتوقف تفوقه عند ذلك، إذ حطم أرقاما قياسية في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ليصبح الأسرع في تسجيل 20 و30 و40 و50 هدفًا في المسابقتين، قبل أن يعزز سجله بوصوله إلى 100 هدف في البريميرليج خلال عدد مباريات أقل من أي لاعب آخر (111 مباراة).

اقرأ أيضًا:

تفاصيل عرض هانوفر الألماني لضم بلال عطية لاعب الأهلي (مستند)

"هدف ذاتي وركلة جزاء مهدرة".. سوء الحظ يلازم عمرو السولية في بطولة كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هالاند مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي أرقام هالاند القياسية دورتموند إيرلينج هالاند فولهام ضد مان سيتي

