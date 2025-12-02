مباريات الأمس
ترتيب منتخب مصر بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب

كتب : محمد القرش

06:41 م 02/12/2025
بدأ منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بنتيجة التعادل 1-1 أمام منتخب الكويت، في مواجهة شهدت الكثير من الإثارة والفرص الضائعة.

أبرز أحداث مباراة مصر والكويت

وفي الشوط الأول، سنحت للفراعنة فرصة ذهبية للتقدم بعد حصولهم على ركلة جزاء في الدقيقة 38، إلا أن عمرو السولية أهدرها ليبقى التعادل مسيطرًا على النتيجة، ومع بداية الشوط الثاني، نجح فهد الهاجري في تسجيل هدف التقدم للكويت في الدقيقة 64.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، تعرض حارس الكويت للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية نتيجة تدخل قوي أسفر عن ركلة جزاء ثانية للمنتخب المصري. وتولى محمد مجدي "أفشة" تنفيذها بنجاح في الدقيقة 83، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل ويحصد الفراعنة أولى نقاطهم في مشوار البطولة.

ترتيب مصر في كأس العرب

1. مصر - نقطة

2. الكويت - نقطة

3. الإمارات - دون نقاط

4. الأردن - دون نقاط

في انتظار مباراة منتخب الإمارات أمام نظيره الأردني المقرر لها غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

