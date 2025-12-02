مباريات الأمس
ماذا قدم ثنائي الأهلي والزمالك مع منتخب تونس في افتتاح كأس العرب؟

كتب : مصطفى الجريتلي

08:00 ص 02/12/2025
شهدت مباراة تونس وسوريا في الجولة الأولى من كأس العرب 2025 مشاركة ثنائي الأهلي والزمالك محمد علي بن رمضان وسيف الجزيري.

وشارك كذلك خلال المباراة التي أُقيمت مساء يوم أمس الإثنين ثنائي الأهلي والزمالك السابق على معلول وفرجاني ساسي.

نتيجة مباراة تونس وسوريا

منتخب سوريا فاز بهدف نظيف على نظيره التونسي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وشارك محمد علي بن رمضان أساسيًا مع تونس أمام سوريا لمدة 78 دقيقة لمس الكرة خلالها 68 مرة فيما مرر الكرة 53 مرة من بينها 49 تمريرة صحيحة بدقة بلغت (92%) من بينها 37 تمريرة في منتصف ملعب الخصم مقابل 11 تمريرة في منتصف ملعبه.

وأرسل بن رمضان كرتين طوليتين صحيحتين بدقة (100%)، فيما سدد 3 كرات من بينها تسديدة واحدة بالمرمى وآخرتين خارج المرمى، فيما نفذ مراوغتين صحيحتين بدقة (100%).

وفاز بن رمضان بـ 5 التحامات أرضية من أصل 8 بينما أرسل تمريرتين مفتاحيتين.

وعلى الجانب الآخر شارك سيف الجزيري بديلاً لمدة 28 دقيقة إذ لمس الكرة 7 مرات ومرر 3 كرات صحيحة بدقة (100%) وجاءت الكرات الثلاث بمنتصف ملعب الخصم.

وسدد سيف الجزيري كرة واحدة خلال اللقاء ولكن كانت بعيدة عن المرمى فيما خسر الالتحام الهوائي الوحيد الذي خاضه.

