كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

- -
21:00

إنتر ميلان

أثناء استلام الميداليات.. لقطة مثيرة للجدل في نهائي كأس العرب

كتب : هند عواد

11:58 ص 19/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كأس العرب
  • عرض 8 صورة
    محمد ربيع حريمات يتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس العرب 2025
  • عرض 8 صورة
    منتخب الأردن يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب (2)
  • عرض 8 صورة
    منتخب الأردن يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب (1)
  • عرض 8 صورة
    منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية (1)
  • عرض 8 صورة
    منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية
  • عرض 8 صورة
    منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية (3)

شهدت مراسم تتويج منتخب المغرب "الرديف" بكأس العرب 2025، على حساب نظيره الأردني، لقطة مثيرة للجدل.

وتوج منتخب المغرب بكأس العرب 2025، بعد الفوز على نظيره الأردني، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس.

وأظهرت كاميرات التلفزيون، لقطة مثيرة للجل، أثناء استلام منتخب الأردن الميداليات الفضية، إذ رفض ثنائي النشامى حسام أبو الدهب وسالم عبيد، مصافحة طارق السكتيوي، مدرب منتخب المغرب.

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

