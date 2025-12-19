أثناء استلام الميداليات.. لقطة مثيرة للجدل في نهائي كأس العرب
كتب : هند عواد
شهدت مراسم تتويج منتخب المغرب "الرديف" بكأس العرب 2025، على حساب نظيره الأردني، لقطة مثيرة للجدل.
وتوج منتخب المغرب بكأس العرب 2025، بعد الفوز على نظيره الأردني، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس.
انتقادات للاعبي المنتخب الأردني بسبب رفضهم مصافحة لاعبي المنتخب المغربي في نهاية المباراة النهائية لـ #كأس_العرب التي انتهت لصالح المغرب بثلاثة أهداف ضد هدفين للأردن..— Observer Iraq - وكالة إخبارية (@ObserverIRQ) December 19, 2025
شاهدوا ماذا حصل ؟!#عراق_اوبزيرفر #الأردن #المغرب pic.twitter.com/iRasriBURc
وأظهرت كاميرات التلفزيون، لقطة مثيرة للجل، أثناء استلام منتخب الأردن الميداليات الفضية، إذ رفض ثنائي النشامى حسام أبو الدهب وسالم عبيد، مصافحة طارق السكتيوي، مدرب منتخب المغرب.
