أثناء استلام الميداليات.. لقطة مثيرة للجدل في نهائي كأس العرب

شهدت مراسم تتويج منتخب المغرب "الرديف" بكأس العرب 2025، على حساب نظيره الأردني، لقطة مثيرة للجدل.

وتوج منتخب المغرب بكأس العرب 2025، بعد الفوز على نظيره الأردني، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس.

انتقادات للاعبي المنتخب الأردني بسبب رفضهم مصافحة لاعبي المنتخب المغربي في نهاية المباراة النهائية لـ #كأس_العرب التي انتهت لصالح المغرب بثلاثة أهداف ضد هدفين للأردن..

شاهدوا ماذا حصل ؟!#عراق_اوبزيرفر #الأردن #المغرب pic.twitter.com/iRasriBURc — Observer Iraq - وكالة إخبارية (@ObserverIRQ) December 19, 2025

وأظهرت كاميرات التلفزيون، لقطة مثيرة للجل، أثناء استلام منتخب الأردن الميداليات الفضية، إذ رفض ثنائي النشامى حسام أبو الدهب وسالم عبيد، مصافحة طارق السكتيوي، مدرب منتخب المغرب.

