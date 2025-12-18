الكونجرس الأمريكي يقر مساعدات سنوية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

واشنطن- (د ب أ)

وافق الكونجرس الأمريكي، يوم الأربعاء، على ميزانية دفاعية تتضمن مساعدات سنوية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار للعامين المقبلين.

وستسمح هذه الخطوة، التي أقرها مجلسا النواب والشيوخ، لوزارة الدفاع (بنتاجون) بتزويد أوكرانيا بالأسلحة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في ظل الحرب الروسية. وينتظر التشريع الآن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليدخل حيز التنفيذ.

كما يضع مشروع القانون قواعد للقوات الأمريكية في أوروبا، حيث يشترط ألا يقل العدد الإجمالي للقوات المعينة بشكل دائم في القيادة الأوروبية عن 76 ألف جندي لأكثر من 45 يوما دون اتباع إجراءات إبلاغ تبرر أي تخفيض.

وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 80 ألف جندي أمريكي كانوا متمركزين في أوروبا هذا العام، مع تذبذب الأعداد بسبب عمليات المناوبة والتدريبات، خاصة منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أوائل عام 2022. وكان ترامب قد هدد سابقا بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا خلال ولايته الأولى (2017-2021).

وتأتي قرارات الكونجرس في وقت ترسل فيه الإدارة الأمريكية إشارات بشأن التحول بعيدا عن التعاون الوثيق عبر المحيط الأطلسي، مع إعطاء الأولوية لمبدأ "أمريكا أولا" في استراتيجية الأمن القومي الجديدة.

وتنتقد هذه الاستراتيجية النهج السابق الذي كان يفضل الدفاع عن الدول الأخرى على حساب المصالح الأمريكية. ومع ذلك، فإن النهج الذي اتخذه الكونجرس يتماشى بشكل أكبر مع أولويات الدفاع السابقة.