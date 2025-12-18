واصلت وزارة الداخلية تنفيذ فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بعد مدّ العمل بها لمدة شهر جديد اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري، في إطار توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين.

جاءت المبادرة لتوفير احتياجات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة مرتفعة، مع طرحها بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، عبر تنسيق شامل بين مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات المعتمدة والمعلنة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

شهدت المبادرة مشاركة واسعة من الكيانات التجارية، حيث أسهمت 55 سلسلة تجارية، و117 مكتبة، و18 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، إضافة إلى 5 قوافل متحركة، بإجمالي 2727 منفذًا منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

وبالتوازي مع ذلك، واصلت وزارة الداخلية طرح السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في الميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان"، وفقًا للمواقع المحددة على البوابة الرسمية للوزارة.

عكست هذه الجهود استمرار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، الذي يستهدف دعم المواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية، وتعزيز مظاهر الرعاية الإنسانية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية.

