مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد في كأس الكاراباو

حقق مانشستر سيتي فوزا مستحقا على نظيره برينتفورد بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الكاراباو.

وسجل هدفي مانشستر سيتي كلا من: ريان شرقي في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، سافيو موريرا في الدقيقة 67.

وبهذا الفوز نجح مانشستر سيتي في الصعود إلى دور نصف نهائي كأس الكاراباو، بجانب كلا من: تشيلسي ونيوكاسل يونايتد و في انتظار الفائز من مباراة أرسنال وكريستال بالاس.

وقد توج فريق نيوكاسل يونايتد بكأس كاراباو في الموسم الماضي، بعد فوزه على ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف.