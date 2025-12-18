مباريات الأمس
ريال مدريد يتفوق على تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

كتب : مصراوي

12:45 ص 18/12/2025

ريال مدريد

كتب – محمد عبد السلام:

حقق ريال مدريد فوزا على نظيره تالافيرا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل أهداف ريال مدريد كل من: كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 41، ومانو فاراندو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45+1، قبل أن يعود كيليان مبابي لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز، نجح ريال مدريد في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، المقرر إقامته في يناير المقبل.

يذكر أن فريق برشلونة كان قد توج بلقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، عقب فوزه على ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

