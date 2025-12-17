الركراكي يعطل مفاوضات يوسف بلعمري مع الأهلي.. ما القصة؟

مارك فيش لمصراوي: لا فرق بين الكبار والصغار في أمم أفريقيا 2025.. وهذه

شهدت مفاوضات النادي الأهلي لضم الظهير المغربي يوسف بلعمري، تعطل مفاجئ بسبب المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي.

وكشفت صحيفة سبورت 7 المغربية، فإن وليد الركراكي رفض سفر اللاعب إلي القاهرة لإجراء الكشف الطبي واتمام انتقاله للنادي الأهلي في الوقت الحالي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضحت الصحيفة أن الركراكي طلب من اللاعب البقاء مع فريقه الرجاء في الفترة الحالية واتمام الحصص التدريبية كونه يتواجد في القائمة البديلة لمنتخب المغرب ببطولة كأس أمم إفريقيا علي أن يتمم اجراءات سفره للقاهرة بعد بطولة كأس الأمم.

ووفقًا للتقرير فإن النادي الأهلي بات مضطرًا لإرسال إدارييه للمغرب لإجراء الفحوصات الطبية للاعب في أحد المستشفيات المغربية واتمام انتقاله، خاصة بعد الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد مع نادي الرجاء.

