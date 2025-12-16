مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

0 0
22:30

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

2 1
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

9 0
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

وزير الرياضة يدعم منتخب مصر في مباراة نيجيريا من المدرجات

كتب : مصراوي

09:43 م 16/12/2025
كتب - يوسف محمد:


حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعم منتخب مصر في مباراة نيجيريا الودية، قبل خوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.


ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره المنتخب النيجيري وديا، على ستاد "القاهرة الدولي"، في آخر تجارب الفراعنة الودية استعدادا لأمم أفريقيا 2025.


وظهر وزير الشباب والرياضة خلال تواجده، في المقصورة الرئيسية لملعب "القاهرة الدولي"، رفقة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإضافة إلى خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري.


وتتجه بعثة المنتخب الوطني إلى المغرب غدا الثلاثاء، إلى المغرب، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.


ويذكر أن منتخب مصر يشارك في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".


وزير الشباب أشرف صبحي منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا

