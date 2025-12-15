مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

- -
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

- -
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

تاريخ مواجهات منتخبي المغرب والإمارات قبل نصف نهائي كأس العرب

كتب – محمد عبد السلام:

02:52 ص 15/12/2025
يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب الإمارات، اليوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في دولة قطر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان في دولة قطر.

مشوار منتخب المغرب في بطولة كأس العرب

وتأهل منتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي بعد مشوار قوي في البطولة، حيث تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 7 نقاط، قبل أن ينجح في تخطي منتخب سوريا في الدور ربع النهائي بالفوز عليه بهدف دون مقابل، ليحجز مقعده في المربع الذهبي.

مشوار منتخب الإمارات في بطولة كأس العرب

في المقابل، تخطي منتخب الإمارات دور نصف النهائي عقب سلسلة من الانتصارات، حيث أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم تأهل إلى ربع النهائي ونجح في الفوز على منتخب الجزائر بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تاريخ مواجهات منتخبي المغرب والإمارات

سبق أن التقى منتخبين المغرب والإمارات في خمس مباريات من قبل، حقق خلالها المنتخب المغربي الفوز في مباراتين، بينما فاز المنتخب الإماراتي في مباراة واحدة، وحسم التعادل مباراتين.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في نوفمبر 2001، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعلى صعيد الأهداف، سجل منتخب المغرب 6 أهداف في شباك الإمارات، بينما أحرز منتخب الإمارات 4 أهداف في مرمى المنتخب المغربي.

