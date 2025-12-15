الزراعة توضح آلية التعامل مع كلاب الشوارع

أوضح الدكتور الحسيني عوض، المتحدث الرسمي باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، الآلية الرسمية للتعامل مع ظاهرة كلاب الشوارع، وذلك ردا على ما يثار حول أماكن الإيواء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "هيتم عملية إمساك للكلاب بناء على اللي موجودة في الأحياء".

وأضاف أن العملية تتم وفق إجراءات محددة، حيث يتم بعد الإمساك إخضاع الكلاب لفحص طبي شامل ثم التحصين ثم التعقيم ثم إعادة إطلاق، مشيرًا إلى أن الكلاب السليمة تعاد إلى أماكنها بعد اكتمال هذه الإجراءات الصحية.

وأشار المتحدث باسم الطب البيطري إلى أن الكلاب التي تصنف على أنها "شرسة وعقورة أو مريضة" يتم استثناؤها من عملية الإطلاق.

وأكد أنها "تُحجز داخل الشلاتر أو الملاذل" المخصصة لهذا الغرض، والتي يتم إنشاؤها في قطع أرض خصصتها المحافظات في الظهير الصحراوي.

ولفت الدكتور الحسيني إلى أن هذا الإجراء ينطبق على المنشأة الجديدة في محافظة القاهرة بمدينة مايو، مؤكدا أنها "هتكون نفس المهمة".

وأكد على أن العمل جارٍ على تنفيذ هذه الآلية في 12 محافظة حتى الآن، وفق التنسيق مع الوزراء والمحافظين.