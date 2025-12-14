صلاح ينافس ديمبلي وحكيمي.. موعد ومكان حفل جوائز "the best"

"نصحته بالبقاء".. فان دايك يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح

ساعات تفصلنا عن اقامة الحفل المنتظر للاعلان عن أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2025 في حفل "the best" لهذا العام.

وينافس على جائزة الأفضل في العالم العديد من لاعبى كرة القدم البارزين، يتصدر الفرنسي عثمان ديمبلي، والمغرب أشرف حكيمي، والدولي المصري محمد صلاح.

كما تضم القائمة كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد وأكثر من لاعب آخر.

موعد إقامة حفل جوائز "the best"

من المقرر أن يقام حفل جوائز الأفضل في عام 2025 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 ديسمبر، وذلك عقب انتهاء مباراة نهائي كأس العرب.

أين يقام حفل جوائز "the best"؟

من المقرر أن يقام حفل جوائز الأفضل في عام 2025 بمدينة الدوحة عاصمة قطر.

إقرأ أيضًا..

"حمل ليفربول على كتفيه".. ماذا قال جمهور ليفربول عن أزمة محمد صلاح؟

"حد عنده شك؟".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد