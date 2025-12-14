تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 14-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء البيع.
بنك الإسكندرية: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.