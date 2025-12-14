إعلان

فيديو خطير.. ضبط سيارة نقل جماعي تسير عكس الاتجاه أعلى كوبري بالجيزة

كتب : علاء عمران

03:39 م 14/12/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "نقل جماعي" بالسير عكس الاتجاه بأحد المحاور بالجيزة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة "بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص" وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

الجيزة سيارة نقل جماعي مركز شرطة أوسيم

