فيديو خطير.. ضبط سيارة نقل جماعي تسير عكس الاتجاه أعلى كوبري بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "نقل جماعي" بالسير عكس الاتجاه بأحد المحاور بالجيزة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة "بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص" وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل