كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره كريستال بالاس، اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتقام المباراة على ملعب سانت سيلهرست بارك.

ترتيب مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يدخل كريستال بالاس اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

