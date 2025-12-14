مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب : مصراوي

06:25 ص 14/12/2025

عمر مرموش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره كريستال بالاس، اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتقام المباراة على ملعب سانت سيلهرست بارك.

ترتيب مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يدخل كريستال بالاس اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

اقرأ أيضًا:

قناة الرياضية السعودية تكشف موعد زيارة محمد صلاح إلى جدة

"ياروحي".. زوجة علي معلول تنشر صورا رومانسية لهما ويعلق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس موعد مباراة سيتي وكريستال بالاس القناة الناقلة لمباراة سيتي وكريستال بالاس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد مقتل جنديين.. واشنطن تكشف تفاصيل كمين داعش للقوات الأمريكية في سوريا
طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق