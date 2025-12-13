مباريات الأمس
"قدوة وأسطورة".. إيكيتيكي يتغنى بصلاح ويكشف سر هدفه أمام برايتون

كتب : محمد القرش

08:24 م 13/12/2025

محمد صلاح

مدح هوجو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول، زميله المصري محمد صلاح، عقب الفوز على برايتون بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي، واصفا اللعب بجواره بـ"النعمة".

وكان إيكيتيكي قد سجل هدفا حاسما من صناعة صلاح في الدقيقة 60، الذي شارك كبديل في الدقيقة 25 وقلب موازين اللقاء.

وتحدث إيكيتيكي عن لقطة الهدف والتمريرة التي تلقاها من صلاح، قائلا: "صلاح منحني كرة رائعة، لقد جعل الأمر يبدو بسيطا للغاية، كل ما كان علي فعله هو التواجد في المكان الصحيح، وكان التسجيل سهلا بفضل تمريرته".

وأعرب المهاجم الشاب عن فخره بمزاملة قائد منتخب مصر، مضيفا: "محمد محترف رائع جدا، أنا أنظر إليه كقدوة لي، يمكنك أن ترى بوضوح مدى مساهمته الكبيرة في تسجيل الأهداف وصناعتها".

واختتم إيكيتيكي تصريحاته: "هو أسطورة هنا في ليفربول، ومشاركة الملعب معه تعتبر نعمة، هذا هو نوع اللاعبين الذي يجعلنا نحب مشاهدة كرة القدم".

محمد صلاح هوجو إيكيتيكي ليفربول الدوري الإنجليزي

