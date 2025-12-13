إعلان

مصرع شاب غرقًا في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

09:13 م 13/12/2025

ترعة الإبراهيمية

بني سويف-حمدي سليمان:

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه غرقًا، في ترعة الإبراهيمية بنطاق قرية صفط الغربية بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول "عبد الله ع. م. ع."، 18 عامًا، جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق بمياه ترعة الإبراهيمية.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وفشل حاد في التنفس، مع عدم وجود شبهة جنائية.

جرى إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

ترعة الإبراهيمية غرق شاب مصرع شاب بني سويف

