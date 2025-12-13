بني سويف-حمدي سليمان:

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه غرقًا، في ترعة الإبراهيمية بنطاق قرية صفط الغربية بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول "عبد الله ع. م. ع."، 18 عامًا، جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق بمياه ترعة الإبراهيمية.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وفشل حاد في التنفس، مع عدم وجود شبهة جنائية.

جرى إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.