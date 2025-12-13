فيديو هدف فلامنجو الأول في مرمى بيراميدز بكأس الإنتركونتيننتال

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الهزيمة من فلامنجو في كأس الإنتركونتيننتال

يلاقي فريق بيراميدز حاليا نظيره فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025، المقامة حاليا في قطر.

وتقام مباراة بيراميدز أمام نظيره فلامنجو حاليا، على ملعب "أحمد بن علي المونديال"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وحرصت مجموعة من الجماهير المصرية بمختلف انتمائتهم، على التواجد في مدرجات ملعب "أحمد بن علي"، لدعم فريق بيراميدز أمام نظيره فلامنجو.

وظهرت مجموعة من الجماهير المصرية، داخل المدرجات حيث ارتدى عدد من الجماهير قمصان النادي الأهلي، بجانب ارتداء عدد آخر من الجماهير قميص نادي الزمالك.

ويلاقي الفائز من هذه المباراة، العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في نهائي البطولة، الذي يشارك في المباراة النهائية، باعتباره بطل دوري أبطال أوروبا.

