كأس إنتركونتيننتال

فلامنجو

2 0
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 0
17:00

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

برشلونة

2 0
19:30

أوساسونا

جماهير الأهلي والزمالك تدعم بيراميدز في مباراة فلامنجو بكأس الإنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

08:15 م 13/12/2025
يلاقي فريق بيراميدز حاليا نظيره فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025، المقامة حاليا في قطر.

وتقام مباراة بيراميدز أمام نظيره فلامنجو حاليا، على ملعب "أحمد بن علي المونديال"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وحرصت مجموعة من الجماهير المصرية بمختلف انتمائتهم، على التواجد في مدرجات ملعب "أحمد بن علي"، لدعم فريق بيراميدز أمام نظيره فلامنجو.

وظهرت مجموعة من الجماهير المصرية، داخل المدرجات حيث ارتدى عدد من الجماهير قمصان النادي الأهلي، بجانب ارتداء عدد آخر من الجماهير قميص نادي الزمالك.

ويلاقي الفائز من هذه المباراة، العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في نهائي البطولة، الذي يشارك في المباراة النهائية، باعتباره بطل دوري أبطال أوروبا.

بيراميدز فلامنجو البرازيلي بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025 النادي الأهلي مباراة بيراميدز وفلامنجو بث مباشر مباراة بيراميدز وفلامنجو

