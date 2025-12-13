خبير سياحي: أعداد السياح في مصر "تجاوزت التوقعات".. وهذه توقعات 2026

أكد الخبير السياحي الدكتور حسام هزاع أن أعداد السياح الوافدين إلى مصر هذا العام سجلت أداءً استثنائيًا، مشيرًا إلى أنها تجاوزت التوقعات المعتادة لهذه الفترة بشكل ملحوظ.

وأضاف هزاع خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc" أن هذه الزيادة تعود إلى الاستراتيجية الوطنية النشطة للترويج للسياحة، والتي تضمنت المشاركة في المعارض الدولية العالمية.

وأشار إلى دور المشروعات الثقافية الكبرى في جذب الأنظار، وقال: "كان لافتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر الماضي أثر كبير، حيث سلط الأضواء على مصر كمنصة عالمية للسياحة الثقافية".

وعن التوقعات للموسم المقبل، أبدى الخبير السياحي تفاؤلًا كبيرًا، مؤكدًا أن حجوزات السياحة لعام 2026 تشير إلى أعداد مرتفعة.

وتوقع هزاع أن يصل عدد السياح إلى ما بين 20 و21 مليون زائر، مقارنة بما يقارب 18 مليون سائح هذا العام.

وأكد الدكتور حسام هزاع على أن هذه النتائج والتوقعات الإيجابية تعكس نجاح مصر في ترسيخ مكانتها كواحدة من الوجهات السياحية الثقافية الرائدة على الخريطة العالمية.