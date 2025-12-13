إعلان

"ليس خللاً".. المتحف المصري الكبير يوضح حقيقة تسرب الأمطار

كتب : حسن مرسي

09:11 م 13/12/2025

المتحف المصري الكبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وجود أي أخطاء في التصميم أو الإنشاء، وذلك ردًا على المقاطع المتداولة التي تظهر سقوط مياه الأمطار داخل البهو العظيم للمتحف.

وقال "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة: "ما حدث هو جزء طبيعي من التصميم المعماري للمبنى وليس خللاً".

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن التصميم المعماري للبهو العظيم يعتمد على فكرة الفراغ المفتوح من الأعلى، حيث توجد شبكة تسمح بدخول التهوية والإضاءة الطبيعية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير: "سقوط الأمطار في هذه المنطقة المحددة هو أمر متوقع ومدروس ضمن هذا المفهوم التصميمي الفريد".

وتابع غنيم أن التصميم نتاج مسابقة عالمية وأعمال مكتب استشاري دولي، خضعت لمراجعات دقيقة من خبراء عالميين.

وأشار إلى أن المنطقة التي تصل إليها الأمطار تحتوي فقط على تمثال رمسيس الثاني وتمثال آخر، موضحاً: "كلاهما مصمم لتحمل الظروف الجوية المختلفة، وتمثال رمسيس صامد في ميدانه لعقود تحت الأمطار والشمس دون تأثر".

ولفت غنيم إلى أن البهو مزود بشبكة تصريف مياه عبر بالوعات مخصصة، وأن التعامل مع الأمطار يتم عبر التدخل البشري الطبيعي لتوجيه المياه نحو المصارف، مؤكدًا أن هذا الإجراء هو المتبع والمتوقع في ظل هذا التصميم المعماري الخاص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المتحف المصري الكبير أحمد غنيم مياه الأمطار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد مقتل جنديين.. واشنطن تكشف تفاصيل كمين داعش للقوات الأمريكية في سوريا
طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق