"ليس خللاً".. المتحف المصري الكبير يوضح حقيقة تسرب الأمطار

نفى الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وجود أي أخطاء في التصميم أو الإنشاء، وذلك ردًا على المقاطع المتداولة التي تظهر سقوط مياه الأمطار داخل البهو العظيم للمتحف.

وقال "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة: "ما حدث هو جزء طبيعي من التصميم المعماري للمبنى وليس خللاً".

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن التصميم المعماري للبهو العظيم يعتمد على فكرة الفراغ المفتوح من الأعلى، حيث توجد شبكة تسمح بدخول التهوية والإضاءة الطبيعية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير: "سقوط الأمطار في هذه المنطقة المحددة هو أمر متوقع ومدروس ضمن هذا المفهوم التصميمي الفريد".

وتابع غنيم أن التصميم نتاج مسابقة عالمية وأعمال مكتب استشاري دولي، خضعت لمراجعات دقيقة من خبراء عالميين.

وأشار إلى أن المنطقة التي تصل إليها الأمطار تحتوي فقط على تمثال رمسيس الثاني وتمثال آخر، موضحاً: "كلاهما مصمم لتحمل الظروف الجوية المختلفة، وتمثال رمسيس صامد في ميدانه لعقود تحت الأمطار والشمس دون تأثر".

ولفت غنيم إلى أن البهو مزود بشبكة تصريف مياه عبر بالوعات مخصصة، وأن التعامل مع الأمطار يتم عبر التدخل البشري الطبيعي لتوجيه المياه نحو المصارف، مؤكدًا أن هذا الإجراء هو المتبع والمتوقع في ظل هذا التصميم المعماري الخاص.