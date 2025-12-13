علق إبراهيم سعيد، اللاعب السابق للنادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، على تألق محمد صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون بالدوري الإنجليزي.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أياً كان شكل الغياب، فعودته جاءت ببصمة تمثلت بكسر رقم قياسي جديد على مستوى الأكثر مساهمة بفريق واحد في البريميرليج بعد صناعة الهدف الثاني للريدز، ليفربول ومحمد صلاح القصة لم تنتهِ بعد".

وجاءت عودة محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول، بعد استبعاده من قائمة ليفربول لمباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025/26.

وكانت إدارة ليفربول قد قررت استبعاد محمد صلاح من المباراة بالتنسيق مع المدرب أرني سلوت، بسبب تصريحاته النارية ضدهم عقب مباراة ليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.