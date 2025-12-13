إعلان

إصابة 3 أشخاص وغلق محور "تنيدة – منفلوط" إثر حادث تصادم بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

09:22 م 13/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تسبب حادث مروري، مساء اليوم السبت، في غلق محور "تنيدة - منفلوط"، بمنطقة الكيلو من 130 من اتجاه مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بمحور تنيدة – منفلوط تسبب في غلق الطريق.

تبين تصادم سيارة مزدوجة الكابينة بشاحنة نقل ثقيل " تريلا" بمحور تنيدة – منفلوط بمنطقة الكيلو 130 من الطريق أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى الداخلة العام فيما انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث لرفع آثار الحادث من خلال معدات الوحدة المحلية لمركز الداخلة ووحدة مرور الداخلة وفتح المحور وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وجاري تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري الوادي الجديد مدير أمن الوادي الجديد إصابة 3 أشخاص مستشفى الداخلة العام النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد مقتل جنديين.. واشنطن تكشف تفاصيل كمين داعش للقوات الأمريكية في سوريا
طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق