أنقذ 13 فتاة من الغرق.. 200 ألف جنيه تعويض لأسرة شهيد الشهامة بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

09:24 م 13/12/2025

شهيد الشهامة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت مديرية العمل بالإسماعيلية، أنه تقرر دفع تعويض 200 ألف جنيهًا لأسرة شهيد الشهامة بالقنطرة شرق، أحد أبناء العمالة غير المنتظمة؛ تقديرًا لبطولته في انقاذ 13 فتاة من الغرق، وذلك تأكيدًا على التزام الدولة برعاية أسر العمال، وحضورها في المواقف الإنسانية دون تأخير.

وكان شاب يدعى حسن أحمد من أبناء محافظة المنوفية لقى مصرعه غرقًا بعد مشاركته في إنقاذ 13 فتاة كن يستقللن ميكروباصًا انقلب داخل مصرف بلوظة في مركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وكان الميكروباص، الذي يحمل لوحات معدنية رقم 13 18 د أ ج، قد انقلب بشكل مفاجئ داخل المصرف، ما دفع الأهالي والمتواجدين في محيط الحادث إلى التدخل السريع لإنقاذ الفتيات اللاتي تم إخراجهن جميعًا بسلام.

وخلال عملية الإنقاذ، بذل الشاب حسن أحمد حسن محمد، البالغ من العمر 35 عامًا ويعمل عامل زراعة، جهودًا كبيرة في مساعدة الركاب، قبل أن تتدهور حالته ويسقط في المياه، ويلقى مصرعه غرقًا.

وجرى نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق تحت تصرف النيابة العامة، فيما تواصل جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

