مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

فلامنجو

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

بعد علاقة دامت 30 عاما.. كيف يمكن أن يتحول عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي لوثيقة طلاق؟

كتب : محمد القرش

06:39 ص 13/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نقاش جوارديولا وهالاند (2)
  • عرض 8 صورة
    نقاش جوارديولا وهالاند
  • عرض 8 صورة
    جوارديولا وأرني سلوت (1)
  • عرض 8 صورة
    جوارديولا وأرني سلوت (2)
  • عرض 8 صورة
    جوارديولا يُقبل حكم مباراة السيتي وأرسنال (4)
  • عرض 8 صورة
    جوارديولا يُقبل حكم مباراة السيتي وأرسنال (1)
  • عرض 8 صورة
    جوارديولا يُقبل حكم مباراة السيتي وأرسنال (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يبدو أن النجاحات التاريخية التي يسطرها بيب جوارديولا في إنجلترا لها وجه آخر مؤلم، حيث أفادت مصادر إسبانية بأن علاقة المدرب الإسباني بزوجته كريستينا سيرا تمر بأصعب فتراتها بعد علاقة دامت لأكثر من 30 عاما (زواج منذ 2014).

الوجه المؤلم لنجاحات بيب في إنجلترا

الأزمة تفاقمت خلال الأشهر الـ18 الماضية، ووصلت ذروتها مع توقيع بيب لعقده الجديد الذي يبقيه في ملعب "الاتحاد" حتى 2027، وهو ما اعتبرته زوجته خيبة أمل لآمالها في لم شمل العائلة بإسبانيا.

كريستينا، التي تدير علامتها التجارية للأزياء في برشلونة، انتقلت مؤخرا من منزل العائلة إلى شقة أخرى، ووصفت التقارير الخطوة بأنها "انفصال مدروس وودي".

وأوضحت التقارير أن العلاقة تحولت في الوقت الراهن إلى "صداقة"، مع تعليق الحياة الزوجية الرومانسية حتى إشعار آخر.

ويبدو أن شرط عودة كريستينا لزوجها بات واضحا، على جوارديولا أن يودع الدوري الإنجليزي الممتاز نهائيا ويعود إلى الديار لإنقاذ ما تبقى من حياته الزوجية.

اقرأ أيضًا:
"اكتشفه الجوهري".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة يزن النعيمات

رسالة مؤثرة من شقيق يزن النعيمات بعد إصابة الرباط الصليبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة