يبدو أن النجاحات التاريخية التي يسطرها بيب جوارديولا في إنجلترا لها وجه آخر مؤلم، حيث أفادت مصادر إسبانية بأن علاقة المدرب الإسباني بزوجته كريستينا سيرا تمر بأصعب فتراتها بعد علاقة دامت لأكثر من 30 عاما (زواج منذ 2014).

الوجه المؤلم لنجاحات بيب في إنجلترا

الأزمة تفاقمت خلال الأشهر الـ18 الماضية، ووصلت ذروتها مع توقيع بيب لعقده الجديد الذي يبقيه في ملعب "الاتحاد" حتى 2027، وهو ما اعتبرته زوجته خيبة أمل لآمالها في لم شمل العائلة بإسبانيا.

كريستينا، التي تدير علامتها التجارية للأزياء في برشلونة، انتقلت مؤخرا من منزل العائلة إلى شقة أخرى، ووصفت التقارير الخطوة بأنها "انفصال مدروس وودي".

وأوضحت التقارير أن العلاقة تحولت في الوقت الراهن إلى "صداقة"، مع تعليق الحياة الزوجية الرومانسية حتى إشعار آخر.

ويبدو أن شرط عودة كريستينا لزوجها بات واضحا، على جوارديولا أن يودع الدوري الإنجليزي الممتاز نهائيا ويعود إلى الديار لإنقاذ ما تبقى من حياته الزوجية.

