الإمارات تصعد إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على الجزائر

تمكن منتخب الإمارات، من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب الجزائر، بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب.

وضمن منتخب الإمارت الصعود إلى نصف نهائي البطولة، بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 7-6 بركلات التريجح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويضرب منتخب الإمارات موعدا مع نظيره المغربي، في نصف نهائي البطولة، يوم الإثنين المقبل 15 ديسمبر الجاري.

وكان منتخب المغرب، تمكن من الصعود إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب الفوز على حساب نظيره منتخب سوريا في ربع النهائي، بهدف دون مقابل.

موعد مباراة الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

وتقام مباراة منتخب المغرب أمام نظيره الإماراتي، في نصف نهائي بطولة كأس العرب، يوم الإثنين المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

