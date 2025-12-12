مباريات الأمس
إعلان

"مصر أم ألمانيا؟".. لاعب يونيون برلين يكشف المنتخب الذي يفضل تمثيله

كتب : محمد القرش

02:08 م 12/12/2025

جلال عبد الرحمن لاعب يونيون برلين الألماني

كشف جلال عبد الرحمن، لاعب نادي هيرتا برلين تحت 17 عاماً، عن المنتخب الذي يفضل تمثيله في الفترة المقبلة، موضحاً الأسباب وراء اختياره.

وقال صاحب الأصول المصرية في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أنا ولدت في العاصمة الألمانية برلين، وهي المدينة التي نشأت فيها وتعلمت فيها كرة القدم".

وأضاف: "داخل المستطيل الأخضر، أشغل مركز خط الوسط، وهو المركز الذي أجد فيه نفسي قادراً على التحكم في إيقاع اللعب والمساهمة في الشقين الدفاعي والهجومي".

وتابع: "أصولي المصرية تعود إلى والدي، فهو مصري الجنسية، ومن خلاله ورثت هذا الارتباط ببلد عظيم مثل مصر، بينما والدتي ألمانية، وهذا المزيج منحني فرصة التعرف على ثقافتين مختلفتين والاستفادة منهما".

وعن المنتخب الذي يحلم بتمثيله، أوضح جلال: "لأكون صادقاً وواقعياً، في البداية سأسعى لمحاولة تمثيل المنتخب الألماني بحكم نشأتي وتواجدي هنا في النظام الكروي الألماني".

واختتم: "لكن هذا لا يغلق الباب أمام مصر، أنا أيضاً أرغب بشدة في اللعب لصالح المنتخب المصري، الخياران بالنسبة لي يمثلان فخراً كبيراً، والمستقبل سيحدد أين سيكون نصيبي، لكن الحب لمصر موجود دائماً".

جلال عبد الرحمن نادي هيرتا برلين المنتخب المصري المنتخب الألماني

