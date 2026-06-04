أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مجموعة من التعديلات على قوانين كرة القدم من أجل الحد من ظاهرة إهدار الوقت وتحسين إيقاع المباريات خلال بطولة كأس العالم 2026.



وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن الإجراءات الجديدة تركز على أبرز أسباب تعطل اللعب في كرة القدم الحديثة، مثل بطء عمليات التبديل والتوقفات الطبية الطويلة، إضافة إلى استئناف اللعب بعد الكرات الثابتة التي تستغرق وقتاً أطول من اللازم.



ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز التغييرات التي قامت من الاتحاد الدولي لكرة القدم في كأس العالم 2026:

قرارات الاتحاد الدولي "فيفا"

أولأً سرعة خروج اللاعب المستبدل من أرض الملعب، سيكون على اللاعب الذي يتم استبداله مغادرة الملعب خلال 10 ثوانٍ فقط، وفي حال عدم الالتزام بهذه المدة يتم اعتبار الأمر نوعاً من إهدار الوقت وهو ما يعرض اللاعب أو فريقه لإجراءات تأديبية.

ثانياً: التوقفات الطبية داخل الملعب، فبحسب القواعد الجديدة سيتعين على اللاعب الذي يطلب العلاج داخل أرضية الملعب البقاء خارجها لمدة دقيقة واحدة على الأقل قبل السماح له بالعودة إلى اللعب، ما لم يقرر الحكم استثناءً في حالات خاصة.



ثالثاً: عد تنازلي لاستئناف اللعب، مثل الرميات الجانبية وركلات المرمى إذ تعد هذه اللحظات من أكثر الوسائل التي تستخدمها الفرق لإبطاء إيقاع المباراة، خصوصاً عند محاولة الحفاظ على تقدم ضئيل في النتيجة، وبموجب المقترحات الجديدة سيستخدم الحكام عداً مرئياً مدته خمس ثوانٍ لضمان إعادة الكرة إلى اللعب بسرعة.



رابعاً: توسيع صلاحيات تقنية VAR، سيتمكن الفار من مراجعة حالات الإنذار الثاني إضافة إلى قرارات الركلات الركنية عندما يعتقد المسؤولون بوجود خطأ واضح.



خامساً: عقوبات على المنتخبات الذين يغادرون أرضية الملعب اعتراضاً على قرار الحكام.



سادساً: بطاقات حمراء للاعبين الذين يقومون بتغطية أفواههم خلال النقاشات والمواجهات، خصوصًا إذا كانت تتعلق بإساءة لفظية.



ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2026 من يوم 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو القادم، والمقرر أقامتها في أمريكا، وكندا، والمكسيك.