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وسط مخاوف جماهيرية.. فيفا يحظر إدخال زجاجات المياه في المونديال

كتب : هند عواد

01:08 م 04/06/2026
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    كأس العالم 2026
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    كأس العالم 2026

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حظر إدخال زجاجات المياه "القابلة لإعادة الاستخدام" إلى ملاعب مباريات كأس العالم 2026.

موعد كأس العالم 2026

تنطلق بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو الحالي، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

منع الزجاجات في كأس العالم

قال فيفا في بيان لـ"رويترز"، إنه قرر حظر الزجاجات من دخول مباريات المونديال، للحد من المخاطر والإصابات المحتملة.

وأشار فيفا إلى أن حظر الزجاجات الخارجية أمرا موجودا في عدد من ملاعب المونديال، وسيتم العمل على تعميم الأمر في كأس العالم 2026.

وأثار هذا القرار جدلا بين جماهير المنتخبات المشاركة في المونديال، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، المتوقع وصولها إلى 28 درجة مئوية.

ومن جانبه، أوضح فيفا أنه اتخذ التدابير الخاصة للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، باستخدام الخيام المبردة، المراوح ورش المياه.

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كأس العالم 2026 فيفا

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