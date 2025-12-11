مباريات الأمس
بيراميدز يبدأ تدريباته في الدوحة استعداداً لمواجهة فلامنجو في كأس القارات للأندية

كتب : نهي خورشيد

11:39 م 11/12/2025
    تدريبات بيراميدز 2
    تدريبات بيراميدز 4
    تدريبات بيراميدز 1
    تدريبات بيراميدز 6
    تدريبات بيراميدز 7
    تدريبات بيراميدز 8
    تدريبات بيراميدز 5
    تدريبات بيراميدز 3

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أولى حصصه التدريبية بالعاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لمشاركته في كأس القارات للأندية ومواجهة نظيره البرازيلي فلامنجو.

وأقيم المران على ملاعب الإرسال بمدينة لوسيل، واستمر لمدة قرابة ساعة ونصف، إذ سمح الجهاز الفني بحضور الإعلام في بداية الحصة التدريبية.

وشهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين المدرجين في القائمة، مع غياب للاعبين المتواجدين في المنتخبات الوطنية المشاركة بالبطولات القارية المختلفة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي بنادي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية، يوم السبت المقبل في الساعة السابعة مساءً على استاد أحمد بن علي بمدينة الدوحة، ضمن نصف نهائي البطولة، وعلى لقب كأس التحدي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز يبدأ تدريباته في الدوحة نادي بيراميدز كأس القارات للأندية مباراة بيراميدز وفلامنجو موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو ملاعب الإرسال بمدينة لوسيل

