أول تعليق من عدي الدباغ بعد توديع فلسطين كأس العرب

الجعايدي لمصراوي: منهجي كرة قدم حديثة وهذا ما تعلمته في الاحتراف

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أولى حصصه التدريبية بالعاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لمشاركته في كأس القارات للأندية ومواجهة نظيره البرازيلي فلامنجو.

وأقيم المران على ملاعب الإرسال بمدينة لوسيل، واستمر لمدة قرابة ساعة ونصف، إذ سمح الجهاز الفني بحضور الإعلام في بداية الحصة التدريبية.

وشهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين المدرجين في القائمة، مع غياب للاعبين المتواجدين في المنتخبات الوطنية المشاركة بالبطولات القارية المختلفة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي بنادي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية، يوم السبت المقبل في الساعة السابعة مساءً على استاد أحمد بن علي بمدينة الدوحة، ضمن نصف نهائي البطولة، وعلى لقب كأس التحدي.