أوراق متساقطة.. محمد صلاح يثير الجدل بمنشور غامض

أثار الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الجدل بمنشور غامض، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وسط تكهنات حول مصيره بعد أزمته مع أرني سلوت، المدير الفني للريدز.

ونشر صلاح، صورة غامضة لأشجار خريفية تساقطت منها الأوراق، عبر "ستوري إنستجرام"، وجاء هذا المنشور بعد ساعات من مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، التي قرر سلوت استبعاده منها.

ونشبت أزمة بين محمد صلاح وأرني سلوت، بسبب تصريحات الأول بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة ليدز يونايتد، والتي انتقد فيها ليفربول، لجلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مواجهات متتالية.

وقال محمد صلاح: "لا أصدق ذلك، لا أعرف ماذا أقول، إنه أمر مضحك، لم أصدقه، إنها نتيجة مخيبة للآمال لنا كفريق، لقد استقبلنا أهدافًا سخيفة، لم أستطع مساعدة زملائي لأنني كنت على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "لم أصدق أنني أجلس على مقاعد البدلاء 90 دقيقة! هذه المرة الثالثة لي على التوالي على دكة البدلاء، ربما الأولى في مسيرتي، أشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرون ذلك على مر السنين، خاصة الموسم الماضي، لا أعرف لماذا أجلس على مقاعد البدلاء، أشعر وكأن النادي يلقي اللوم عليً، هذا ما أشعر به".

اقرأ أيضًا:

الاستقالات جاهزة.. كيف يستعد مجلس الزمالك لقرار الأرض البديلة؟



"قصص متفوتكش".. موقف بابلو الصباغ من الانتقال إلى الأهلي.. وعصام الحضري يثير الجدل



