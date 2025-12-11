5 أندية تراقب موقف محمد صلاح

"تعيش في الخيام ولم تراه منذ 3 سنوات".. قصة والدة مدرب منتخب فلسطين

تنتظر أندية الدوري السعودي للمحترفين، موقف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد أزمته مع أرني سلوت المدير الفني الحالي للريدز.

وقرر أرني سلوت المدير الفني لليفربول، استبعاد صلاح من قائمة مباراة إنتر ميلان، بعد تصريحاته التي أبدى فيها غضبه من جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، موعد تقديم أندية الدوري السعودي للمحترفين عروضها لضم محمد صلاح بعد تصريحاته النارية في ليفربول وأرني سلوت، مع وجود ثلاثة أندية مهتمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية الدوري السعودي للمحترفين، تنتظر معرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل بين محمد صلاح وأرني سلوت قبل تقديم أي عرض لمهاجم ليفربول.

وأضافت: "من المتوقع أن يعقد مدرب ليفربول سلوت وصلاح المزيد من المحادثات خلال الـ 48 ساعة القادمة في محاولة لحل المظالم التي عبّر عنها صلاح علنًا بعد استبعاده من تشكيلة الفريق".

ورغم التكهنات الكثيرة حول مستقبله، يؤكد ليفربول أن صلاح وقّع عقدًا جديدًا، بقيمة تتجاوز 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، قبل أشهر قليلة فقط، ويتوقعون منه إكمال مدة العقد، ولا توجد لديهم أي نية لبيعه، إذ يعتقدون أن مشكلة صلاح قابلة للحل.

وذكرت الصحيفة، أن أندية الهلال والقادسية ونيوم، مهتمة باللاعب إذا لم يحل أزمته مع ليفربول، وكان صلاح رفض عرضا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة، عام 2023.

كما أبدى فريقا سان دييجو وشيكاغو فاير من الدوري الأمريكي لكرة القدم اهتماماً بالدولي المصري.

