صحفي ألماني يفجر مفاجأة ويكشف المتسبب في أزمة صلاح وسلوت

كتب : محمد خيري

10:48 ص 11/12/2025
كشفت تقارير صحفية ألمانية عن السبب وراء التوتر القائم بين محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، ومدربه الهولندي آرني سلوت، وهو ما قد يدفع اللاعب للتفكير في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة سبورت بيلد، فإن غضب صلاح يعود إلى ما يراه «محاباة» من المدرب للوافد الجديد فلوريان فيرتز، الذي انضم إلى ليفربول الصيف الماضي مقابل 116 مليون جنيه إسترليني.

وأشار الصحفي الألماني أكسل هيس في نفس الصحيفة، إلى أن انضمام فيرتز جعل سلوت يعتبره القائد الجديد للهجوم، وهو ما شعر معه صلاح بأنه بات خارج دائرة الاهتمام.

وأضاف "هيس" أن إدارة ليفربول كانت تدرك منذ سنوات أن صلاح يحرص على لعب دور بارز داخل الفريق، وهو أمر كان مقبولاً طالما استمر في التألق وتسجيل الأهداف—كما حدث الموسم الماضي عندما قاد الفريق للقب بإحرازه 29 هدفاً. لكن توقفه عن التسجيل يعني تلقائيًا تراجع الدعم المقدم له.

وتابع: إن منح فيرتز دور القيادة الهجومية يشير إلى مستقبل قد لا يكون لصلاح مكان فيه، وهو ما أشعل غضب النجم المصري. وختم قائلاً إن ليفربول قد يجد نفسه مضطراً لبيع صلاح سريعاً لاستعادة الانسجام داخل غرفة الملابس.

صلاح آرني سلوت ليفربول الدوري الإنجليزي

