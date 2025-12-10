مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

بازل

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

روما

كأس العرب

فلسطين

- -
19:30

السعودية

جميع المباريات

إعلان

"بعد 281 يوما".. رودريجو يكسر صيامه التهديفي خلال مباراة ريال مدريد والسيتي

كتب - يوسف محمد:

11:42 م 10/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رودريجو (2)
  • عرض 5 صورة
    ريال مدريد
  • عرض 5 صورة
    رودريجو (4)
  • عرض 5 صورة
    رودريجو (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عاد النجم البرازيلي رودريجو، للتألق رفقة فريق ريال مدريد، بعدما نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد، في الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رودريجو هدف ريال مدريد الأول، في مرمى مان سيتي، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، من اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

وبهذا الهدف، نجح رودريجو في كسر صيامه التهديفي بعد غياب استمر 281 يوما،، حيث فشل في تسجيل أي هدف خلال آخر 32 مباراة في مختلف البطولات.

وظهر رودريجو خلال الموسم الحالي 2025-2026، رفقة ريال مدريد الإٍباني، في 20 مباراة بكافة البطولات، لم يسجل أي هدف واكتفى بتقديم 3 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر، أن الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومان سيتي، انتهى بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

بشير التابعي: خروج المنتخب كان مهينًا وأرفض ما فعله طولان

بينهم أبو تريكة.. إبراهيم فايق يلتقي بنجوم الأهلي والزمالك السابقين في الدوحة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رودريجو يكسر صيامه التهديفي منافسات دوري أبطال أوروبا رودريجو يحرز هدف ريال مدريد الأول النجم البرازيلي رودريجو مباراة ريال مدريد والسيتي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى