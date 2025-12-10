قبل محمد صلاح.. ميدو على رأس 3 لاعبين اصطدموا بمدربين في أوروبا

عاد النجم البرازيلي رودريجو، للتألق رفقة فريق ريال مدريد، بعدما نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد، في الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رودريجو هدف ريال مدريد الأول، في مرمى مان سيتي، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، من اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

وبهذا الهدف، نجح رودريجو في كسر صيامه التهديفي بعد غياب استمر 281 يوما،، حيث فشل في تسجيل أي هدف خلال آخر 32 مباراة في مختلف البطولات.

وظهر رودريجو خلال الموسم الحالي 2025-2026، رفقة ريال مدريد الإٍباني، في 20 مباراة بكافة البطولات، لم يسجل أي هدف واكتفى بتقديم 3 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر، أن الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومان سيتي، انتهى بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

