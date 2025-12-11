إعلان

موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الخميس 11 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

05:00 ص 11/12/2025

مواقيت الصلاة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس 11 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الخميس 11 ديسمبر، في تمام الساعة 11:48 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 11 ديسمبر:

الفجر 5:08 ص

الشروق 6:41 ص

الظُّهْرِ 11:48 ص

العصر 2:37 م

المغرب 4:56 م

العشاء 6:18 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهٰم ارزقنا صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا عزيز يا جبار، وارزقنا الصحبة من الأتقياء الأنقياء التي تعيننا على طاعتك، والبعد عن الأشرار، وأوردنا طريق الأبرار، واجعل الجنة لنا داراً وسخر لنا أحباباً يدعون لنا، ونسألك في الدنيا خير الصحبة في الأرْض ويَسألون لنا الجنة يوم العرض.

اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقاً لا يعد، وافتح لنا باباً للجنة لا يسد.

اللهمَّ إني أحسنتُ بكَ الظَّن فاجبُرني ، ربي لا تدع لي أمراً إلا يسرته ولا حلماً إلا حققته ، ربي أنِر بصيرتي، وأرضني بقدري، وأحيني وأمتني مقبولًا مستوراً.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

مواقيت الصلاة الهيئة العامة للمساحة موعد أذان وصلاة الظهر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى