بعد خسارة ريال مدريد.. جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

أقيم أمس الأربعاء الموافق 10 ديسمبر، العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات الجولة السادسة بالبطولة.

وشهدت مباريات أمس أثارة وندية كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف والنتائج المفاجئة في ليالي الأبطال.

ومن أبرز نتائج مباريات الأمس، فوز مانشستر سيتي على نظيره ريال مدريد بثنائية مقابل هدف، وفاز أيضا أرسنال على نظيره كلوب بروج بثلاثية دون رد.

وبعد انتهاء مباريات الأمس، حافظ أرسنال على صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، بينما يلاحقه العملاق الألماني بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

وجاء جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا كالتالي:

1- آرسنال - 18 نقطة.

2- بايرن ميونخ - 15 نقطة.

3- باريس سان جيرمان - 13 نقطة.

4- مانشستر سيتي - 13 نقطة.

5- أتالانتا - 13 نقطة.

6- إنتر ميلان - 12 نقطة.

7- ريال مدريد - 12 نقطة.

8- أتلتيكو مدريد - 12 نقطة.

9- ليفربول - 12 نقطة.

10- بوروسيا دورتموند - 10 نقاط.

11- توتنهام - 11 نقاط.

12- نيوكاسل يونايتد - 10 نقاط.

13- تشيلسي - 10 نقاط.

14- سبورتينج لشبونة - 10 نقاط.

15- برشلونة - 10 نقاط.

16- أولمبيك مارسيليا - 9 نقاط.

17- يوفنتوس - 9 نقاط.

18- جالاتا سراي - 9 نقاط.

19- موناكو - 9 نقاط.

20- باير ليفركوزن - 9 نقاط.

21- ايندهوفن - 8 نقاط.

22- كاراباج - 7 نقاط.

23- نابولي - 7 نقاط.

24- كوبنهاجن - 7 نقاط.

25- بنفيكا - 6 نقاط.

26- بافوس - 6 نقاط.

27- سانت خيلويزي - 6 نقاط.

28- أتلتيك بيلباو - 5 نقاط.

29- أوليمبياكوس - 5 نقاط.

30- كلوب بروج - 4 نقاط.

31- آينتراخت فرانكفورت - 3 نقاط.

32- بودو جليمت - 3 نقاط.

33- سلافيا براغ - 3 نقاط.

34- آياكس - 3 نقاط.

35- فياريال - نقطة واحدة.

36- كايرات آلماتي - نقطة واحدة.

