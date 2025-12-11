وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران ويدعو عراقجي للقاء في دولة محايدة

رفض وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران في ظل الظروف الراهنة.

وأكد رجي، في رده على رسالة عراقجي أن اعتذاره عن تلبية الدعوة لزيارة طهران "لا يعني رفضا للنقاش، لكن الأجواء المواتية غير متوافرة"، وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.

مع ذلك، جدد رجي دعوته إلى عراقجي لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتوافقان عليها، مؤكدا استعداده لإرساء عهد جديد من العلاقات البناءة بين لبنان وإيران.

واشترطت رجي، ان تكون تلك العلاقات مبنية بشكل حصري على الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة كل بلد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ذريعة كانت.

وشدد رجي في رسالته، على القناعة الثابتة بأن بناء أي دولة قوية لا يمكن أن يحدث دون أن تحتكر الدولة وحدها بجيشها الوطني حق حمل السلاح، وتكون صاحبة القرار الحصري في ما يخص قضايا الحرب والسلم.

وأشار رجي في ختام رسالته، إلى أنه سيكون مرحب بوزير الخارجية الإيراني دائما لزيارة لبنان.