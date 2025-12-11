اعتقال الرئيس البوليفي السابق في قضية فساد

(أ ب)

أعلن نائب رئيس بوليفيا أن سلطات إنفاذ القانون البوليفية اعتقلت الأربعاء الرئيس السابق لويس أرسي في إطار تحقيق في قضية فساد.

بوليفيا تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

وفي سياق منفصل، استأنفت إسرائيل وبوليفيا الأربعاء، العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توترها منذ أكثر من عامين.

وقال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، إن وزارة الخارجية البوليفية أعلنت عن هذه الخطوة بصورة مشتركة مساء الثلاثاء.

وكانت بوليفيا قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل عام 2023 بعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.