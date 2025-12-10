فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال

ضمن فريق فلامنجو البرازيلي التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، بعد الفوز على حساب كروز أزول المكسيكي، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

وأقيمت مباراة فلامنجو أمام فريق كروز أزول المكسيكي اليوم الأربعاء، على ملعب "أحمد بن علي" في قطر، التي تستضيف بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويلاقي فريق فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، نظيره فريق بيراميدز، يوم السبت المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس الإنتركونتيننتال

وتقام مباراة بيراميدز أمام فلامنجو البرازيلي، يوم السبت المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي، سيلاقي في نهائي البطولة باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سيخوض المباراة النهائية باعتباره بطل دوري أبطال أوروبا.

