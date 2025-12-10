مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

1 2
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

1 3
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

1 2
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

2 0
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

0 3
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

0 0
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

10:01 م 10/12/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    فريق فلامنجو (3) (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    فريق فلامنجو (7) (1)
  • عرض 20 صورة
    فريق فلامنجو (2) (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    فريق فلامنجو (4) (1)
  • عرض 20 صورة
    فريق فلامنجو (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    فريق فلامنجو (2) (1)
  • عرض 20 صورة
    فريق فلامنجو (4) (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    فريق فلامنجو (6) (1)
  • عرض 20 صورة
    فريق فلامنجو (5) (1)
  • عرض 20 صورة
    فريق فلامنجو (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    بعثة بيراميدز (3)_3
  • عرض 20 صورة
    بعثة بيراميدز (1)_1
  • عرض 20 صورة
    بعثة بيراميدز (4)_4
  • عرض 20 صورة
    بعثة بيراميدز (2)_2
  • عرض 20 صورة
    مصطفى طنطاوي مع بعثة بيراميدز
  • عرض 20 صورة
    مران بيراميدز استعداداً لموقعة باور ديناموز في زامبيا (1)
  • عرض 20 صورة
    مران بيراميدز استعداداً لموقعة باور ديناموز في زامبيا (2)
  • عرض 20 صورة
    لاعبو بيراميدز يدعمون رمضان صبحي بطريقة خاصة
  • عرض 20 صورة
    بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضمن فريق فلامنجو البرازيلي التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، بعد الفوز على حساب كروز أزول المكسيكي، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

وأقيمت مباراة فلامنجو أمام فريق كروز أزول المكسيكي اليوم الأربعاء، على ملعب "أحمد بن علي" في قطر، التي تستضيف بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويلاقي فريق فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، نظيره فريق بيراميدز، يوم السبت المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس الإنتركونتيننتال

وتقام مباراة بيراميدز أمام فلامنجو البرازيلي، يوم السبت المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي، سيلاقي في نهائي البطولة باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سيخوض المباراة النهائية باعتباره بطل دوري أبطال أوروبا.

أقرأ أيضًا:

بشير التابعي: خروج المنتخب كان مهينًا وأرفض ما فعله طولان

بينهم أبو تريكة.. إبراهيم فايق يلتقي بنجوم الأهلي والزمالك السابقين في الدوحة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق فلامنجو نادي بيراميدز مباراة بيراميدز وفلامنجو موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو كأس الإنتر كونتيننتال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى