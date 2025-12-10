بعد أزمته مع سلوت.. 7 لاعبين أجانب ساندوا محمد صلاح

خاض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، للمرة الأولى بالكرة الرسمية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ووصلت اليوم الأربعاء 10 ديسمبر الجاري، الكرة الرسمية الخاصة ببطولة أمم أفريقيا 2025، إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى يبدأ الفريق التدريب بالكرة، استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا، بمواجهة منتخب نيجيريا وديا، يوم 16 ديسمبر الجاري في البروفة الأخيرة للفراعنة، قبل المشاركة في البطولة.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2025.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "زيمبابوي، أنجولا وجنوب أفريقيا".

