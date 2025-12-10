مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

1 2
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

1 3
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

1 2
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

2 0
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

0 3
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

0 0
22:00

باريس سان جيرمان

"بالكرة الخاصة بالكان".. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا 2025

كتب: يوسف محمد:

09:24 م 10/12/2025
خاض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، للمرة الأولى بالكرة الرسمية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ووصلت اليوم الأربعاء 10 ديسمبر الجاري، الكرة الرسمية الخاصة ببطولة أمم أفريقيا 2025، إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى يبدأ الفريق التدريب بالكرة، استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا، بمواجهة منتخب نيجيريا وديا، يوم 16 ديسمبر الجاري في البروفة الأخيرة للفراعنة، قبل المشاركة في البطولة.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2025.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "زيمبابوي، أنجولا وجنوب أفريقيا".

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى