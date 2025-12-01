مباريات الأمس
كأس العرب

تونس الثاني

0 1
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

0 1
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

3 1
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

1 0
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

فالنسيا

النشيد المصري ومجسم المسجد الأقصى.. 10 صور لأبرز لقطات حفل افتتاح بطولة كأس العرب

كتب - يوسف محمد:

07:45 م 01/12/2025
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (8)_11
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (9)_12
خطف حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2025، التي انطلقت اليوم الإثنين 1 ديسمبر الجاري، الأنظار بشكل كبير، إذ حرص على إحياء التراث العربي بقوة في حفل الافتتاح.

وانطلق حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2025، قبل دقائق من بداية مباراة قطر أمام منتخب فلسطين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

وكان لمصر حضور مميز في حفل افتتاح بطولة كأس العرب، حيث تم غناء نشيد موحد لكافة المنتخبات العربية، شهد غناء مقطع من النشيد المصري، هو: "بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي".

و شهد الحفل وجود مجسم للمسجد الأقصى، ليعكس الهوية الفلسطينية إذ يشارك منتخب بلادها في النسخة الحالية من البطولة.

مجموعة مصر في كأس العرب 2025

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: الأردن، الكويت والإمارات.

توقيت مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025

ويلتقي منتخب مصر نظيره منتخب الكويت، يوم غد الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العرب.

بطولة كأس العرب 2025 النشيد المصري حفل الافتتاح. قطر فلسطين

