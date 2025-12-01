"قبل مباراة قطر".. تعليق مميز من منسق منتخب فلسطين عند مشاهدة أبو تريكة

خطف حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2025، التي انطلقت اليوم الإثنين 1 ديسمبر الجاري، الأنظار بشكل كبير، إذ حرص على إحياء التراث العربي بقوة في حفل الافتتاح.

وانطلق حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2025، قبل دقائق من بداية مباراة قطر أمام منتخب فلسطين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

وكان لمصر حضور مميز في حفل افتتاح بطولة كأس العرب، حيث تم غناء نشيد موحد لكافة المنتخبات العربية، شهد غناء مقطع من النشيد المصري، هو: "بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي".

و شهد الحفل وجود مجسم للمسجد الأقصى، ليعكس الهوية الفلسطينية إذ يشارك منتخب بلادها في النسخة الحالية من البطولة.

مجموعة مصر في كأس العرب 2025

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: الأردن، الكويت والإمارات.

توقيت مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025

ويلتقي منتخب مصر نظيره منتخب الكويت، يوم غد الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العرب.

