كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

"مرعب".. إعلامي يعلق على هدف بن شرقي في مرمي الزمالك بنهائي السوبر المصري

كتب - نهى خورشيد

06:52 م 09/11/2025

أشرف بن شرقي

علق الإعلامي الرياضي إبراهيم جاد، على هدف النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك الغريم الزمالك، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً على لقب كأس السوبر المصري.

وكتب جاد عبر حسابه على منصة "إكس":"أشرف بن شرقي جودة مرعبة، استلامة بتسديدة مرة واحدة بكتمة في الأرض متطلعش غير من لعيب كبير أوي".

‏وأضاف:"نظرة هايلة من زيزو وكشف لتحرك بن شرقي من بدري وحطهاله بالمقاس، دايماً اللي بيفرق لعيب عن لعيب القرار".

وكان الشوط الأول من مواجهة الأهلي والزمالك والمقام حالياً على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، انتهى بتقدم الأحمر بهدف دون رد.

000

إبراهيم جاد الأهلي أشرف بن شرقي السوبر المصري الزمالك

