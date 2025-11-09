هدف تاريخي لصلاح.. 5 لحظات لا تُنسى من ديربي مانشستر سيتي وليفربول

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فيرجل فان ديك - كوناتي - كونور برادلي - روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - جرافينبيرش.

خط الهجوم: فيرتز - محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: روبين دياز - نونيز - جفارديول - أوريلي.

خط الوسط: نيكو - برناردو سيلفا - فيل فودين.

خط الهجوم: ريان شرقي - إيرلينج هالاند - دوكو.

أبرز أحداث مباراة ليفربول والسيتي

بداية المباراة

خطأ من ريان جرافينبيرش في الدقيقة 4

جيريمي دوكو يحصل على ركلة حرة في نصف الملعب في الدقيقة 5

تسديدة من محمد صلاح بالقدم اليمنى من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء تصدى لها الحارس في الدقيقة 8

ريان شرقي لاعب مانشستر سيتي يحصل على ركلة حرة في وسط الملعب في الدقيقة 9

حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للسيتي في الدقيقة 11

إيرلينج هالاند يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي مامارداشفيلي في الدقيقة 13

توقف المباراة بسبب إصابة نيكو أوريلي لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 21

خطأ من محمد صلاح في الدقيقة 23

هالاند يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 29

تصدّى دوناروما لتسديدة فلوريان فيرتز بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 31

خطأ من فيرجيل فان دايك في الدقيقة 33

فان دايك يسجل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 38

حكم المباراة يلغي هدف فان دايك بداعي التسلل

حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء لـ برناردو سيلفا في الدقيقة 41

الحكم الرابع يشهر 7 دقائق وقت بدلا من ضائع

نيكو جونزاليس يسجل الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 45+3

انتهاء الشوط الأول بتقدم السيتي على ليفربول بهدفين دون رد

بداية الشوط الثاني

حكم المبارا يشهر البطاقة الصفراء لـ كونور برادلي لاعب ليفربول في الدقيقة 52

مشاركة سافينيو بدلا من ريان شرقي في الدقيقة 54

خطأ على جوسكو جفارديول لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 55