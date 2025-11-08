مباريات الأمس
"حضور عبد الحفيظ ومرتجي".. 20 صور ترصد مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

كتب - يوسف محمد:

09:24 م 08/11/2025
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية منذ قليل، استعدادا لمواجهة الزمالك غدا الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الزمالك غدا، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "محمد بن زايد"، في نهائي كأس السوبر المصري.

وشهد مران المارد الأحمر اليوم، مشاركة الثنائي محمد شريف وإمام عاشور، بعد غيابها عن تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة.

كما حضر مران النادي الأهلي اليوم السبت كلا من خالد مرتجي أمين الصندوق، سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدار والقائم بأعمال المشرف على الكرة بالنادي.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، بهدفين لهدف واحد، فيما صعد الزمالك للنهائي، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

ويدخل المارد الأحمر المباراة وهدفه زيادة عدد ألقابه في البطولة إلى اللقب رقم 16، فيما يطمح نادي الزمالك إلى حصد لقبه الخامس في بطولة السوبر.

