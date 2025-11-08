الزمالك يختتم استعداداته لنهائي السوبر المصري أمام الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، مساء اليوم السبت على ملعب محمد بن زايد، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

وعقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني المؤقت للفارس الأبيض جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حرص خلالها على تحفيزهم والتأكيد على أهمية اللقاء، مطالباً ببذل أقصى جهد من أجل التتويج باللقب.

واشتمل المران على فقرة بدنية بالكرة ركز خلالها الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني، نظراً لضيق الوقت بين مباراتي نصف النهائي والنهائي، لتفادي تعرض اللاعبين للإجهاد.

كما خاض لاعبو الفريق الأبيض تقسيمة فنية قوية شهدت تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية والأفكار الخططية التي ينوي الجهاز الفني الاعتماد عليها في المباراة النهائية.

ويستعد الفريق الكروي بالقلعة البيضاء لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي غداً الأحد، على استاد محمد بن زايد، على لقب كأس السوبر المصري، والمقرر له في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.