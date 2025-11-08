أيرلندا تطالب رسمياً بتعليق إسرائيل من مسابقات اليويفا

صوت الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم "FAI" لصالح تقديم اقتراح رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"بطلب تعليق مشاركة إسرائيل في جميع المسابقات الأوروبية.

وكان الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للاتحاد شهد تصويت 74 عضواً بالموافقة مقابل سبعة ضد وامتناع عضوين عن التصويت، وذلك للمطالبة بمنع الأندية الإسرائيلية من المشاركة في البطولات الأوروبية واستبعاد المنتخب الإسرائيلي من التصفيات المؤهلة للبطولات الكبرى عبر اليويفا.

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد الأيرلندي قبل انعقاد جمعيته العمومية:"يُلزم مجلس إدارة الاتحاد بتقديم اقتراح رسمي دون تأخير إلى اللجنة التنفيذية لليويفا، يطالب فيه بالتعليق الفوري للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم من مسابقات اليويفا، نظراً لانتهاكه مادتين مستقلتين من لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأوضح البيان أن هذه الانتهاكات تتعلق بـتنظيم أندية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة دون موافقة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في مخالفة للمادة (73) من لوائح الفيفا والمادة (5) من لوائح اليويفا، وفشل الاتحاد الإسرائيلي في تنفيذ وتطبيق سياسة فعالة لمكافحة العنصرية.

كما دعا الاتحاد الأيرلندي اليويفا إلى وضع معايير شفافة لتعليق أو استبعاد الاتحادات الأعضاء لضمان المساواة في المعاملة بين جميع الأعضاء.

وفي سياق متصل، رد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام على طلب الاتحاد الإيراني إن الاقتصاد "سيدفع ثمناً باهظاً" لمحاولته تهميش إسرائيل رياضياً.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس":"إيرلندا وغيرها سيعاقبون الشعب اليهودي بعد 80 عاماً من الهولوكوست لأنهم اختاروا الدفاع عن أنفسهم ضد جماعات إرهابية تسعى لقتل جميع اليهود، حماس هي من بدأت هذه الحرب، وهي من تضع المدنيين في خطر لاستمرارها، وهي منظمة إرهابية إسلامية متطرفة مكرسة لتدمير إسرائيل، ويجب هزيمتها عسكرياً وسياسياً".

وأتم قائلاً: "إذا استمرت هذه الهجمات على إسرائيل، فسأفعل كل ما بوسعي لجعل كل من يشارك في هذه الجهود لتهميش إسرائيل في الرياضة أو في أي مجال آخر يدفع ثمناً باهظاً في ما يتعلق بالوصول إلى الاقتصاد الأمريكي".

يُذكر أن الاتحاد التركي لكرة القدم كان أول اتحاد عضو في اليويفا يطالب رسميًا الشهر الماضي بتعليق مشاركة إسرائيل، واصفًا الوضع في غزة بأنه “غير إنساني وغير مقبول”.

كما ناقش الاجتماع الطارئ للاتحاد الأيرلندي، الذي لم يُفتح أمام وسائل الإعلام، خطة الاتحاد الجارية لتقليص عدد موظفيه بنحو 60 موظفًا من خلال برنامج مغادرة طوعي.