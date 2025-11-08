مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
19:30

أرسنال

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

2 1
19:30

ليفانتي

كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

3 2
17:45

نيوزيلندا

"منلعبش في الدوري عشان تختارنا".. شقيق أبو جبل ينتقد اختيارات حسام حسن لمعسكر نوفمبر

كتب - نهى خورشيد

06:43 م 08/11/2025

أبو جبل

انتقد مصطفى أبو جبل شقيق محمد أبو جبل حارس مرمى مودرن سبورت الحالي والزمالك الأسبق، اختيارات حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر استعداداً لمعسكر نوفمبر المقبل.

وكتب مصطفى عبر ستوري حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"مش عارف اختيارات منتخب مصر بتتم بناءً على إيه؟".

وأضاف:"يعني نقعد بقى وما نلعبش في الدوري عشان يتم اختيارنا؟ ولا نخلي المواقع تقول علينا كتير عشان نروح المنتخب؟".

وأتم حديثه قائلاً :”اللي بيحصل ده ظلم، ومفيش أي شيء يدل على العدل، استقيموا يرحمكم الله".

ومن المقرر أن يقام معسكر المنتخب خلال الفترة من 10 إلى 18 بدولة الإمارات العربية المتحدة، استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب.

مصطفى أبو جبل حسام حسن معسكر منتخب مصر

