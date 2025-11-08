10 صور تظهر الاختلاف بين نجوم كرة القدم قبل وبعد زراعة الشعر

ليس هناك أي شك أو خلاف، أن كافة نجوم كرة القدم حول العالم باتوا يهتمون بمظهرهم الخارجي بأفضل صورة ممكنة، هو الأمر الذي ارتفع كثيرا الفترة الماضية، نظرا لكونهم باتوا وجهة إعلانية ودعائية للكثير من الشركات والعلامات التجارية المختلفة.

ومع اهتمام النجوم المتزايد سواء في مصر أو خارجها بمظهرهم الخارجي، أصبحوا يقبلون على عمليات زراعة الشعر باستمرار، خاصة وأن الكثير منهم ينظر إلى أن الشعر يمنحهم الثقة والأناقة.

ومن أبرز وأهم نجوم كرة القدم، الذين تحدثوا عن التأثير الكبير والثقة العالية، التي يمنحها الشعر له هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث قال رونالدو في تصريحات من قبل: "لدي قناعة بأن الشخص يبدو أفضل بالشعر وليس على مستوى الشكل العام فقط ولكن أيضًا من ناحية الثقة".

وأضاف: "إذا أصبحت دون شعر، فلن أكون كريستيانو رونالدو الذي يعرفه الجميع".

والكثير من النجوم حول العالم وليس في مصر فقط، قاموا بعمليات لزراعة الشعر، من أبرزهم: "محمد صلاح، ديفيد بيكهام، ساديو ماني، فابريجاس، أحمد المحمدي وأحمد عبد القادر" وغيرهم من النجوم.

وهؤلاء النجوم وغيرهم، من الذين قاموا بعمليات لزراعة الشعر، اختلف المظهر العام الخاص بهم كثيرا بعد اتخاذ هذه الخطوة.

