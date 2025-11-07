ملخص مباراة منتخب مصر وفنزويلا في كأس العالم للناشئين

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيج مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره منتخب فنزويلا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بمونديال الناشئين.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4، فيما رفع فنزويلا رصيده من النقاط أيضًا إلى النقطة رقم 4.

ويخوض منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي

خط الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد

خط الهجوم: عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم - بلال عطية

إلى أحداث المباراة:

الدقيقة 3: تسلل على حمزة عبد الكريم

الدقيقة 9: محاولة من دييجو لاعب فنزويلا يتصدى لها دفاع منتخب مصر

الدقيقة 14: خطأ على ماركوس لاعب فنزويلا

الدقيقة 17: عمر كمال لاعب منتخب مصر يخرج ركنية

الدقيقة 18: ماركوس يسجل الهدف الأول لفنزويلا من رأسية

الدقيقة 53: حمزة عبد الكريم يحرز التعادل لمنتخب مصر

60: بطاقة حمراء للاعب منتخب مصر محمد حماد

68: حمزة عبد الكريم يهدر محاولة قريبة

73: لمسة يد على بلال عطية

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+90: حكم المباراة يعود لتقنية الفار لاحتمالة وجود ركلة جزاء لهايتي، لكنه يأمر باستكمال اللعب

الدقيقة6+90: نهاية المباراة.